Burak Yılmaz yarım sezonu kaçırabilirdi!
Beşiktaş eski kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'nın uyarısıyla ameliyat olan Burak Yılmaz önemli bir sakatlık sorunundan kurtuldu.
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