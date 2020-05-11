Bülent Uygun: Kulüpleri yaşatabilmek için maçlar oynanmalı
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Uygun, 12 Haziran'da başlatılması planlanan liglerle ilgili, "Kulüpleri yaşatabilmek için maçlar oynanmalı" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
BENZER VİDEOLAR
- Gürkan Kubilay: Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını düşünmüyorum
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama: Sorumluluk TFF'nindir
- Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut sezon sonuna kadar bizim teknik direktörümüz
- Mustafa Reşit Akçay: TFF'nin aldığı karara katılmıyorum ama saygı duyuyorum
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.