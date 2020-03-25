Boateng'den bir video daha! Evde basın toplantısı...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng videolarına devam ediyor. Ganalı futbolcu, liglere verilen arada evinde vakit geçirirken eğlenceli videolar çekiyor. Son olarak mangal videosu çeken Boateng, bu sefer de evde basın toplantısı düzenledi. Yıldız ismin bu video büyük beğeni topladı.
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