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Boateng Gaziantep FK maçında forma istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenerek sergen yalçın yönetiminde ikide iki yapmak istiyor. Siyah beyazlı ekipte ara transfer döneminin son gününde kadroya katılan Kevin Prince Boateng'ın performansı teknik ekibi memnun etti.

Takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşan Ganalı yıldız, antrenmanlarda hazır bir görüntü sergiliyor.

Boateng'in teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşerek Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde görev yapmak istediğini ilettiği bildirildi.

Antrenman eksiği nedeniyle ilk etapta Boateng'i riske etmeme kararı alan ve yedek bekletmeyi düşünen Yalçın'ın tecrübeli futbolcunun form grafiğinden oldukça memnun kaldığı belirtildi. Bu nedenle Sergen Yalçın'ın son kararını maç günü vereceği ifade edildi.

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06 Şubat 2020 , Perşembe
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