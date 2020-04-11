Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından özellikle hücumdaki değişimiyle dikkat çekti. Siyah-beyazlıların şut ortalamasında önemli artış görüldü.
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