Beşiktaş'ta iki corona virüsü vakası
Beşiktaş Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı. Ülkü, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan COVID-19 testi sonucunda bir futbolcu ve bir tesis çalışanının pozitif çıktığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza COVID-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif COVID-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.
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