Beşiktaş'ta hedef Charles Kabore | Video haber
Beşiktaş'ın transferde Charles Kabore'ye olan ilgisi sürüyor. Siyah beyazlı ekip geçtiğimiz sezon devre arasında ve sezonun bitiminde iki kez görüştüğü Kabore'yi yeniden gündemine aldı.
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