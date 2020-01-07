Beşiktaşlı Kevin N'Koudou: Şampiyonluk şansımız çok yüksek
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou şampiyonluk şanslarının yüksek olduğunu belirterek, '7 puan kapanmayacak bir fark değil.' diye konuştu.
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