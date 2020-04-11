Beşiktaş'ın yeni jokeri Fatih Aksoy
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Beşiktaş'ta, sezon başında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'a yeni transfer gözüyle bakılıyor.
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