Beşiktaş'ın Gibson teklifine ret
İngiliz basını, Premıer Lig ekibi Burnley'nin ben Gibson'ı transfer etmek isteyen Beşiktaş'a olumsuz yanıt verdiğini yazdı.
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