Beşiktaş'a Münih'te yoğun ilgi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Münih'e ulaştı.Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla Münih Havaalanı'na gelen Siyah Beyazlılar, buradan kamp yapacağı otele geçti.
Kafilenin otele girişinde toplanan Türk taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterirken, Portekizli yıldız Quaresma taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.
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