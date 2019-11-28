Beşiktaş transferi 'Mr.Ajax'a soracak! Sjaak Swart kimdir?

SJAAK SWART KİMDİR?

3 Temmuz 1938 Hollanda doğumlu futbol adamı, yeşil sahalarda profesyonel olarak futbol oynamıştır. Ajax'ta orta saha ve kanat oyuncusu olarak görev yapan Hollandalı eski futbolcu. Ajax'ta kariyeri boyunca, yaklaşık 600 maça çıkmıştır.