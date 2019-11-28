Beşiktaş transferi 'Mr.Ajax'a soracak! Sjaak Swart kimdir?
Beşiktaş, Mr. Ajax lakaplı Hollandalı scout Sjaak Swart ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğlulları'nın el sıkıştığı 81 yaşındaki tecrübeli futbol adamının oyuncu keşfedip Beşiktaş'a yönlendireceği öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
SJAAK SWART KİMDİR?
3 Temmuz 1938 Hollanda doğumlu futbol adamı, yeşil sahalarda profesyonel olarak futbol oynamıştır. Ajax'ta orta saha ve kanat oyuncusu olarak görev yapan Hollandalı eski futbolcu. Ajax'ta kariyeri boyunca, yaklaşık 600 maça çıkmıştır.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'ın yıldızlarına sert uyarı: Kendinize gelin!
- Abdullah Avcı'dan 'Kocaman' karar!
- Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Avcı'dan sürpriz karar
- 3 büyüklerin transfer raporu! Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş...
- Beşiktaş'ın yıldızı İngiltere yolcusu!
- Beşiktaş'a 2 dünya yıldızı birden!
- Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşiyor! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
- İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçı 11'leri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.