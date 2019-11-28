Beşiktaş transferi 'Mr.Ajax'a soracak! Sjaak Swart kimdir? - Son dakika Beşiktaş videoları, Beşiktaş haberleri - Fotomaç
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Beşiktaş transferi 'Mr.Ajax'a soracak! Sjaak Swart kimdir?

Beşiktaş, Mr. Ajax lakaplı Hollandalı scout Sjaak Swart ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılarda transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğlulları'nın el sıkıştığı 81 yaşındaki tecrübeli futbol adamının oyuncu keşfedip Beşiktaş'a yönlendireceği öğrenildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.

SJAAK SWART KİMDİR?

3 Temmuz 1938 Hollanda doğumlu futbol adamı, yeşil sahalarda profesyonel olarak futbol oynamıştır. Ajax'ta orta saha ve kanat oyuncusu olarak görev yapan Hollandalı eski futbolcu. Ajax'ta kariyeri boyunca, yaklaşık 600 maça çıkmıştır.

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28 Kasım 2019 , Perşembe
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