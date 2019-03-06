Beşiktaş geri dönemiyor
Beşiktaş'ta skoru koruma ve geri dönüş sorunu geçen sezondan bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada bitiren ekip skoru koruma ve geriye düştüğü maçlarda geri dönme konusunda sıkıntı çekmeye bu sezon da devam ediyor.
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