Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Demba Ba ile anlaştı
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Futbol Meydanı programında Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Demba Ba ile anlaştığını açıkladı
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