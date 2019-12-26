Beni Bırakma 159. Bölüm

Cansu, Zeynep'in merdivenlerden düşmesine sebep olur. Zeynep yerde kan olduğunu görür ve bebeği kimse öğrenmesin diye başka bir hastaneye gider. Bebek iyidir. Bora ve Emre, Zeynep'in nerede olduğunu bulmaya çalışırken Zeynep de ilk kez bebeğin ultrason fotoğrafını eline alır. Artık bebeğiyle aralarında kopmaz bir bağ oluşmuştur. Zeynep için her şey çok başka olacaktır… Öte yandan, Sıla yemeğe gelir ve Tarık ve Meltem'in dans ettiğini görünce çok bozulur, Meltem'le kavga eder. Meltem tam her şeyi anlatacakken Tarık gelip Sıla'yı alır ve eve götürür. Sıla hiçbir şeyden habersiz Tarık'la baş başa kalmanın tadını çıkaracakken hiç beklemedikleri bir şey olur. Bu olay aile için bardağı taşıran son damladır!