Beni Bırakma 159. Bölüm - Son dakika Beni Bırakma videoları, Beni Bırakma haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Beni Bırakma 159. Bölüm

Beni Bırakma 159. Bölüm

Zeynep bebeğin ultrason fotoğrafını eline alır.

Cansu, Zeynep'in merdivenlerden düşmesine sebep olur. Zeynep yerde kan olduğunu görür ve bebeği kimse öğrenmesin diye başka bir hastaneye gider. Bebek iyidir. Bora ve Emre, Zeynep'in nerede olduğunu bulmaya çalışırken Zeynep de ilk kez bebeğin ultrason fotoğrafını eline alır. Artık bebeğiyle aralarında kopmaz bir bağ oluşmuştur. Zeynep için her şey çok başka olacaktır… Öte yandan, Sıla yemeğe gelir ve Tarık ve Meltem'in dans ettiğini görünce çok bozulur, Meltem'le kavga eder. Meltem tam her şeyi anlatacakken Tarık gelip Sıla'yı alır ve eve götürür. Sıla hiçbir şeyden habersiz Tarık'la baş başa kalmanın tadını çıkaracakken hiç beklemedikleri bir şey olur. Bu olay aile için bardağı taşıran son damladır!

  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
26 Aralık 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN