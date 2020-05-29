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Başkan Erdoğan fethin yıl dönümünde milli sporcuları selamladı

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Sarıyer Sahil Güvenlik Komutanlığından başlanarak gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcuların da bulunduğu Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı.

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29 Mayıs 2020 , Cuma
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