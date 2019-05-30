Başakşehir'den Abdullah Avcı'ya veda klibi!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Turuncu lacivertli kulüp, hazırladığı videolu veda mesajında, Abdullah Avcı'nın görev aldığı dönemlerden fotoğraflarına yer verdi. "Yolun açık olsun hocam" başlığı ile sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video büyük beğeni topladı.
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