Başakşehir Avrupa'yı solladı
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir ikinci yarıdaki performansıyla Avrupa devlerini geride bıraktı.
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