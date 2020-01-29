Barış Alıcı Westerlo'da
Fenerbahçe genç oyuncusu Barış Alıcı'yı Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiraladı. Belçika ligi ekibi sezon başında da Berke Özer'i kiralamıştı. Barış Alıcı 1.5 yıl Westerlo'nun formasını terletecek.
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