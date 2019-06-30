Babel Galatasaray'daki hedefini açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi ?Ryan Babel, sarı kırmızılı formayla yeni bir tarih yazmak istediğini söyledi.
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