Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında ambulans krizi | Video
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Llig final serisi maçında Luigi Datome'nin yaşadığı sakatlık sonrası ambulans krizi yaşandı. Basketbol federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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