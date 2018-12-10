Akhisarspor'a deplasmanda 3-0'lık skorla farklı mağlup olan Fenerbahçe'de bugün yönetim kurulunun olağanüstü toplanması bekleniyor. Radikal kararlar alacağı tahmin edilen sarı lacivertli yönetimin Damien Comolli'den istifasını isteyeceği ve Ersun Yanal'ı bugün açıklayacağı iddia ediliyor. Sarı lacivertli ekipteki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emrullah Taş aktardı.