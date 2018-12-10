Ali Koç'tan Comolli kararı!
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Ali Koç'tan Comolli kararı!

Akhisarspor'a deplasmanda 3-0'lık skorla farklı mağlup olan Fenerbahçe'de bugün yönetim kurulunun olağanüstü toplanması bekleniyor. Radikal kararlar alacağı tahmin edilen sarı lacivertli yönetimin Damien Comolli'den istifasını isteyeceği ve Ersun Yanal'ı bugün açıklayacağı iddia ediliyor. Sarı lacivertli ekipteki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emrullah Taş aktardı.

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10 Aralık 2018, Pazartesi
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