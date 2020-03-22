Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan play-off değerlendirmesi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı ülkemide de spor faaliyetleri ertelenmişti. Gündeme dair A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, play-off söylentilerini değerlendirdi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:
"Futbolcularımızın hepsi Alanya'da, hiçbirinin gitme talebi olmadı. Burası sakin olduğu için gitmezler. "
"Kimsenin hakkı kimseye geçmesin isteriz, herkesin bir hedefi, amacı var. Benim sıcak bakmadığım bir konu play-off. Zaten bu sadece önerilerde konuşulmuş bir şey. Gündeme gelmemesi gereken bir şeydi. Ben şahsen desteklemiyorum. "
"HERKES KURALLARA UYUYOR"
"Alanya'da şehir içinde piknik yapan insan yok. Yaşayanların yüzde 13'ü de yerleşik yabancı. Onlar kurallara uyuyorlar. Bölgemizin insanı da duyarlı. Olması gerekni yapıyorlar. Kurala uyumsuzluk gibi bir durum yok."
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