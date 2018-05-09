Akhisar'ı final heyecanı sardı
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Diyarbakır'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Akhisar'da vatandaşları final heyecanı sardı.
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