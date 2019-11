Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a sert sözler!

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"YOĞUN BASKI HİSSEDİYORUM"

"Son seçimde genel kurula katılan tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla açık ara bir seçim olması gerekçesiyle kendimde yoğun baskı hissediyorum. Bunun altından kalkabilmem için çok çalışmam gerekiyor."

"SON 10 YILIN DENETLENMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Sayın Serdal Adalı, benim de içinde bulunduğum sürecin denetlenmesini istemişti. Ben de bunun için çalışma başlattım. Geldiğimiz gün, denetleme kuruluna yazılı olarak başvurduk ve son 10 yılın denetlenmesini istedik.

"ENKAZ EDEBİYATI YAPMAK İSTEMİYORUZ AMA..."

"İçinde bulunduğumuz durum keyifli bir durum değil, zor durumdayız ve enkaz edebiyatı yapmak istemiyoruz ama bir süre sonra herkes, eski dönemlerde yapılanları unutacak ve bize kendi dönemimizle ilgili hesap soracak."

"2 SAATTEN FAZLA UYKU UYUMUYORUM"

"Geldiğimden beri gece 2 saatten fazla uyku uyumuyorum. Önümüzdeki 2-2,5 yılın 1,5 milyar lira zararla kapatacağını düşünüyorum. Bunları ne kadar aşağı çekeriz bunları araştırıyoruz."

"Bana 'sen de İcra Kurulu başkanıydın' diyorlar. Ben İcra Kurulu toplantılarında bir yöneticiye Kartal Yuvası'nı sordum, 'Biz o konuları başkanla hallediyoruz' cevabını verdiler. Transferdeki görevli arkadaşlara kimi, niye aldınız diyorum. "Efendim size bilgi verilmemesi konusunda başkan ve transfer komitesi başkanı tarafından uyarıldık. Aksi halde işten kovulacağımızı söylediler" diye yanıt aldım.

BEŞİKTAŞ'TA İSRAF DÖNEMİ YAŞANMIŞ

Beşiktaş'ta bir israf dönemi yaşanmış, kimsenin hiçbir şey umurunda olmamış, elimizde raporlar var.

"KIZDIĞINDA, KÜSTÜĞÜNDE KAÇACAK ADAM DEĞİLİM"

Her kızdığında, her küstüğünde kaçacak adam değilim ben. Bana sen yıllarca abi deyip, her şeyi Ahmet abime sorarım demedin mi? Konu Ahmet Nur Çebi'yi bertaraf etmekse 1.5 yıllığına bunu başardınız. Elektrik parası için bile bankaya yatan paralarımızdan bir kuruş alamıyoruz. 250 milyon TL, giderayak alıp, UEFA'ya bu kulübü götürmeyen ben olmayayım diye senden sonra geleceklerin ayağını bağlarsınız.