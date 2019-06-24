Ağaoğlu'ndan Monaco'ya Abdülkadir cevabı | Video haber
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'e transfer teklifinde bulunan Monaco'nun yetkileriyle aralarında geçen diyaloğu anlattı.
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