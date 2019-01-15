Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği forvet transferiyle ilgili konuştu.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT SPOR'a konuştu.

'BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZ'

Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusuna "Biz de çok merak ediyoruz." cevabını verdi.

