Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan flaş forvet yanıtı
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş forvet yanıtı

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği forvet transferiyle ilgili konuştu.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, TRT SPOR'a konuştu.

'BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZ'

Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusuna "Biz de çok merak ediyoruz." cevabını verdi.

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15 Ocak 2019, Salı
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