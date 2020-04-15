Abdullah Avcı konuştu! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'dan çok özel açıklamalar... Siyah beyazlılarda görev aldığı süre boyunca en iyisini yapmaya çalıştığını ifade eden tecrübeli teknik direktör, Sergen Yalçın'ın da başarılı olmasını çok istediği aktardı.
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