Abdullah Avcı ideal kadrosuna kavuştu
Beşiktaş'ta sakatların iyileşmesi ve formsuz oyuncuların form tutmasıyla Abdullah Avcı, ideal 11'ini sahaya sürebilecek...
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, uzun bir aradan sonra ideal kadrosunu sahaya sürebilecek...
Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu, sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar ve formsuzlukların yanısıra cezalı oyuncular sebebiyle 11 lig maçında 11 farklı kadro ile sahaya çıkmıştı...
Süper Lig'in 12 haftasındaki İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi sakat oyuncuların çoğunun iyileşmesi ve takımın artan formu, Abdullah Avcı'yı mutlu etti... Tecrübeli teknik adam, Konyaspor deplasmanında ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkabilecek... siyah-beyazlı ekipte sadece Dorukhan ve Douglas'ın sakatlıkları sürüyor...
Abdullah Avcı kalede karıus'tan vazgeçmezken, savunma dörtlüsünü Gökhan, Vida, Ruiz ve Rebocho'dan oluşturması bekleniyor... Ön liberoda Atiba-Elneny ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli teknik adamın, sağda N'Koudou, solda Adem Ljajıc, hücumda Diaby ve Burak'a görev vermesi bekleniyor...
Abdullah Avcı ilk yarının kalan bölümünde bu 11'i değiştirmeyi düşünmüyor...
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