"Abdullah Avcı 3 maç yenilse Fikret Orman arkasında duracak mı?"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Beşiktaş'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Abdullah Avcı 3 maç yenilse Fikret Orman arkasında duracak mı?" ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- ''Beşiktaş'ın geleceğini kararttığınızın farkında mısınız?''
- Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları
- İlk 11'de sürpriz! Trabzonspor - Beşiktaş...
- Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'tan tarihi karar!
- Beşiktaş'ı bekleyen 235 milyonluk tehlike! UEFA...
- Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 9 oyuncu birden...
- Trabzonspor Beşiktaş maçından kareler
- Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusunu açıklandı! Altısı Türkiye'de...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.