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A Milli futbol takımı 37. sırada - Video

FİFA nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı. Mart ayında 39. sırada bulunan Türkiye, iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

A Milli futbol takımı nisan ayı dünya sıralamasında iki basamak yükseldi...

FİFA tarafından açıklanan listede, Türkiye 1467 puanla 37. sırada yer aldı...

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada, Türkiye'nin 2020 Avrupa futbol şampiyonası elemelerindeki rakiplerinden, son dünya şampiyonu Fransa, ikinci basamaktaki yerini korudu.

Brezilya'nın üçüncü sırada yer aldığı listede, İngiltere nisan ayını dördüncü, Portekiz ise beşinci basamakta tamamladı.

Türkiye'nin euro 2020 elemelerdeki diğer rakipleri İzlanda 35., Arnavutluk 66., Andorra 139., Moldova ise 170. sırada yer aldı.

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15 Haziran 2019 , Cumartesi
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