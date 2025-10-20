Kupa Voley’de heyecan başlıyor

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Kupa Voley'de 2025-26 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım mücadele edecek. Ligde 2024- 2025 sezonu sıralamasına göre 1. Ziraat Bankkart, 2. Galatasaray HDI Sigorta, 3. Fenerbahçe Medicana, 4. On Hotels Alanya Belediyespor, 5. Altekma doğrudan çeyrek finale katılacak.
