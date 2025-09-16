CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Filenin Sultanları'nı kabul etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 19:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'daki çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.

Filenin Sultanları ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ da yer aldı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli sporcuların imzaladığı ve memleketi Rize'nin plaka kodu 53 numaralı milli takım forması hediye edildi.

