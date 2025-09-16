Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'daki çiçeklerle karşılandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun merkez binasına gelen milli takım sporcuları için karşılama töreni düzenlendi.

Filenin Sultanları ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ da yer aldı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli sporcuların imzaladığı ve memleketi Rize'nin plaka kodu 53 numaralı milli takım forması hediye edildi.