Fener’de kontroller başladı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 2025-2026 sezonu öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı. Gerçekleştiren sağlık kontrollerinde Yiğit Gülmezoğlu, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Halit Kurtuluş ve teknik ekipten bazı isimler yer aldı. EKG, eko, efor ve solunum fonksiyon testleri yapıldı.
