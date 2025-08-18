Türkiye’yi istiyorum

U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkatleri çeken 2007 doğumlu Cezayirli pasör çaprazı Alida Bennour, “Cezayir’de oynuyordum, şimdi Fransa’da oynuyorum. Büyük bir fark var. Gelecekteki hedefim İtalya’da oynamak. Türkiye’de de oynamak istiyorum. Kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum ki o liglere hazır olayım” dedi.
