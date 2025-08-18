Devler sahne alıyor

Türk voleybolunun köklü kulüpleri, 26-30 Ağustos'ta nefes kesen bir turnuvada bir araya geliyor. Fenerbahçe, VakıfBank, Galatasaray, Beşiktaş, Türk Hava Yolları ve Yeşilyurt, başarıları, güçlü kadroları ve voleybola kattıkları değerle Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Bu dev ekipler, beş gün sürecek muhteşem bir turnuvada karşı karşıya gelecek.

HER MAÇ FİNAL HAVASINDA

Büyük derbiler, ezeli rekabetler, genç yıldızların parlayışları ve heyecan dolu rallilerle dolu bu turnuva, voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Her maç adeta bir final havasında geçerken, son gün tüm heyecanı zirveye taşıyacak. 30 Ağustos'ta oynanacak üçüncülük maçı ve görkemli final karşılaşmasıyla şampiyon belli olacak.