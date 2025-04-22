CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana 1-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 1-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Vakıfbank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 3. maçında da Fenerbahçe Medicana'yı mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 20:59 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 21:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Medicana 1-3 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında konuk olduğu Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelenin ilk seti VakıfBank'ın baskın oyunuyla başladı. Sarı-siyahlıların durumu 6-2'ye getirmesinin ardından Fenerbahçe mola aldı. Vargas'ın servis turunda sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu bloklarla skoru eşitledi: 10-10. VakıfBank, Van Ryk'ın smaçlarının etkili olduğu bölümde 5 sayılık seri yakalayarak skoru 15-10'a getirdi ve Fenerbahçe mola aldı. İlerleyen bölümde de VakıfBank, avantajını korudu ve ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olan VakıfBank, setin ortalarında Fedorovtseva'nın smacının dışarı çıkmasının ardından 10 sayılık fark yakaladı (8-18). Maçın devamında iyi savunma yapan ve rakibine fazla sayı şansı vermeyen VakıfBank, seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

VakıfBank, 3. setin başlarında Aslı Kalaç'ın serviste yaptığı hata sonrası 6 sayılık fark yakaladı (2-8). İlerleyen bölümlerde hücumdaki etkinliği artıran Fenerbahçe Medicana, Van Ryk'ın smacının dışarıya gitmesiyle geriden gelerek sette 13-11 öne geçti. Hücumdaki ivmesinin devam ettiren sarı-lacivertliler, sonrasında Eda Erdem'in de bloğuyla aradaki farkı 4'e çıkardı (19-15). Karşılaşmanın devamında Melissa Vargas ile sayılar bulan Fenerbahçe Medicana, seti 25-19 kazandı.

Son sete etkili başlayan VakıfBank, Derya Cebecioğlu'nun bloğu sonrası aradaki farkı 7'ye çıkardı (3-10). Sarı-siyahlılar, oyunun devamında Van Ryk ve Derya Cebecioğlu ile hücumda rakibine üstünlük kurdu ve seti 25-19 kazanarak karşılaşmadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Fenerbahçe Medicana: Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem (Gizem Örge, Meliha Diken, Vuchkova, Stysiak, Özlem Güven, Arelya Karasoy)

VakıfBank: Xinyue, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Bosetti, Frantti, Bahar Akbay)

Setler: 16-25, 15-25, 25-19, 19-25

Süre: 103 dakika (24, 25, 28, 26)

İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri!
T. Konyaspor-G.Saray | CANLI
DİĞER
RÖVANŞ MAÇINA GERİ SAYIM! Portekiz Ligi Benfica-Tirsense yarı final rövanş hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda?
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Büyük ve cesur bir lider
Okan Buruk: Kazandığımız F.Bahçe maçı...
Dursun Özbek'ten 5. yıldız açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! İşte T. Konyaspor - G.Saray maçının golleri! 21:43
Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! Yarı finalde Gazzeli çocuklar seremonide! 21:18
Şampiyon VakıfBank! Şampiyon VakıfBank! 20:59
Konyaspor-G.Saray maçında hakem şoku! Konyaspor-G.Saray maçında hakem şoku! 20:30
Recep Uçar: Zor bir maç! Recep Uçar: Zor bir maç! 20:08
Okan Buruk: Kazandığımız F.Bahçe maçı... Okan Buruk: Kazandığımız F.Bahçe maçı... 20:04
Daha Eski
Louka Prip: G.Saray'a karşı iyi bir maç çıkarmıştık! Louka Prip: G.Saray'a karşı iyi bir maç çıkarmıştık! 20:01
Metehan Baltacı: Hedefimiz iki kupa! Metehan Baltacı: Hedefimiz iki kupa! 19:55
T. Konyaspor-G.Saray | CANLI T. Konyaspor-G.Saray | CANLI 19:40
Panathinaikos - Anadolu Efes | CANLI Panathinaikos - Anadolu Efes | CANLI 19:32
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı F.Bahçe'de hazırlıklar başladı 18:59
TFF'de yeni görev dağılımı! TFF'de yeni görev dağılımı! 18:55