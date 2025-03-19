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Haberler Voleybol PGE Projekt 3-0 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

PGE Projekt 3-0 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Projekt'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 22:12 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 22:13
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PGE Projekt 3-0 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Projekt'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Ankara'da oynanan ilk maçta PGE Projekt'i 3-1 yenmeyi başaran Halkbank, başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasını 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kaybetti.

İlk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başaran ve altın seti 15-12 kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.

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