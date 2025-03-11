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Haberler Voleybol Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu!

Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland’da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele edecek. D Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları, grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. İşte Filenin Sultanları'nın maç programı...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 18:20 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 18:20
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Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin grup müsabakaları Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak.

Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:

23 Ağustos 2025 15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025 12.00 Türkiye-Kanada

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