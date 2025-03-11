Filenin Sultanları'nın 2025 Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek. D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin grup müsabakaları Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak.
Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
23 Ağustos 2025 15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025 15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025 12.00 Türkiye-Kanada