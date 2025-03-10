Hakkari’de büyük coşku

Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 6 takımdan 36 kadın sporcu katıldı. Müsabakalar boyunca sporcular hem rekabetin hem de dayanışmanın keyfini yaşarken, tribünlerden gelen destek de turnuvaya ayrı bir coşku kattı. Dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

ESKİŞEHİR'DE ANLAMLI ETKİNLİK

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası'nda büyük heyecan yaşandı. Turnuva ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Evimin Sultanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Voleybol Turnuvası büyük bir coşkuyla sona erdi. Bu anlamlı etkinlik, kadın gücünü ve sporun heyecanını bir araya getirdi.