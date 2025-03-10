Fener dolu dizgin

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 24.hafta maçında Bahçelievler Belediyesi'ni ağırladı. Karşılaşmanın başından itibaren üstün bir oyun sergileyerek müsabakayı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, 24 maçta 21. galibiyetini elde etti ve 66 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-18, 25-20, 25-17 tamamlandı. Fenerbahçe, 25. haftada deplasmanda Kuzey Boru Gençlik Spor Kulübü'ne konuk olacak.

FEDOROVTSEVA YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, maçtan sonra galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Sarı-lacivertli taraftarlar oyuncuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Arina Fedorovtseva 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Aslı Kalaç, "Önemli bir galibiyet aldık. Ligde lider durumdayız. Galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.