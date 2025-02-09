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Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana 3-1 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 3-1 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında ağırladığı VakıfBank’ı 3-1 mağlup ederek zirveye yeniden yükseldi. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 18:32
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Fenerbahçe Medicana 3-1 VakıfBank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında ağırladığı VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek zirveye yeniden yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini setlerde 19-25, 25-13, 25-22 ve 25-16'lık skorlarla geçerek 17. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan VakıfBank, ilk seti 25-19 kazanarak öne geçti. Ancak Fenerbahçe Medicana, ikinci sette rakibine büyük bir üstünlük kurarak 25-13'lük skorla durumu eşitledi. Üçüncü sette oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, 25-22 ile 2-1 öne geçti. Son sette de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Medicana, 25-16 ile mücadeleyi 3-1 kazanarak liderliği tekrar ele geçirdi.

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