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Haberler Voleybol Derbi F.Bahce’nin

Derbi F.Bahce’nin

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi’nin 19’uncu haftasında ezeli rakibi Galatasaray’ı 3-0 gibi net bir skorla yenip, 16’ncı galibiyetini aldı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Derbi F.Bahce’nin

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftası dev bir derbiye sahne oldu... Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki maçta gülen taraf sarılacivertliler oldu. Maça oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, ilk andan itibaren ağırlığını koydu ve ilk seti 18-25 kazandı. İkinci sette de üstün olan taraf sarı- lacivertlilerdi... Bir ara seti 10- 18'e getiren ve bundan sonra da rakibini yanına yaklaştırmayan F.Bahçe, 16-25'le durumu 2-0'a getirdi. Son seti de üstün oynayan Fenerbahçe, bu seti 17-25 maçı da 3-0 kazandı. Kanarya, 19'uncu haftadaki 16'ncı galibiyeti aldı. Galatasaray ise 19'uncu maçtaki 6'ncı yenilgisini elde etti.

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