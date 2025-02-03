Derbi F.Bahce’nin

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftası dev bir derbiye sahne oldu... Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaştı. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki maçta gülen taraf sarılacivertliler oldu. Maça oldukça istekli başlayan Fenerbahçe, ilk andan itibaren ağırlığını koydu ve ilk seti 18-25 kazandı. İkinci sette de üstün olan taraf sarı- lacivertlilerdi... Bir ara seti 10- 18'e getiren ve bundan sonra da rakibini yanına yaklaştırmayan F.Bahçe, 16-25'le durumu 2-0'a getirdi. Son seti de üstün oynayan Fenerbahçe, bu seti 17-25 maçı da 3-0 kazandı. Kanarya, 19'uncu haftadaki 16'ncı galibiyeti aldı. Galatasaray ise 19'uncu maçtaki 6'ncı yenilgisini elde etti.