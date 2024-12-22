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Haberler Voleybol Salondaki atmosfer muhteşemdi

Salondaki atmosfer muhteşemdi

CEV Kupası'nda tur mücadelesi veren iki Türk takımının eşleşmesinde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ile İstanbul'da oynanan ilk maçtan 3-1 galip ayrılıp ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmişti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Salondaki atmosfer muhteşemdi

CEV Kupası'nda tur mücadelesi veren iki Türk takımının eşleşmesinde Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta ile İstanbul'da oynanan ilk maçtan 3-1 galip ayrılıp ikinci maç için önemli bir avantaj elde etmişti. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan rövanş maçını 3-0 kazanan Başkent ekibi, tur atlayan taraf oldu. Ziraat Bankkart'ın Fransız yıldızı Trevor Clevenot, karşılaşmanın ardından Voleybolun Sesi ile görüşlerini paylaştı.

HARİKA MAÇ ÇIKARDIK

Salondaki atmosfere dikkat çeken Clevenot: "En önemlisi bir sonraki tura hak kazanmaktı ve bence harika bir maç çıkardık. Galatasaray'a karşı kendi seviyemizde oynayabildik ve bence bu çok önemliydi. Ayrıca salondaki atmosfer de gerçekten muhteşemdi. Bize bir sonraki tur için itici güç oldular. Bu odaklanmayı sürdürmeliyiz çünkü gerçekten çok iyi voleybol oynadığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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