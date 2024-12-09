Hedef Los Angeles

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı orta oyuncularından Aslı Kalaç; "Bir kere daha olimpiyat görmek isterim, hele ki Los Angeles Olimpiyatları'nı görmeyi çok isterim. O zaman 32 yaşında falan olacağım. Umarım bu şekilde devam ederim ve oraları da görürüm" diye konuştu. Kalaç, 32 yaşında bırakmaya falan niyetim de yok, vücudum el gördüğünce oynamak isterim. En büyük hedefim şu an evet özellikle Milli Takımda Los Angeles'ı görmek. Umarım nasip olur" ifadelerini kullandı.

STRESLİ DÖNEMDİ

Kalaç, "Açıkcası bu yaz benim için milli takımda stresli bir dönemdi. Çünkü Zehra Milli Takımın en önemli isimlerinden biri ve bir sakatlık yaşadı. Benim onun yerine oynamam gerekiyordu. Zehra'nın eksikliği yansımasın diye elimden geleni yapmaya çalıştım. Bunda başarılı olduğumu da düşünüyorum açıkçası. Zor bir dönemdi, bunun altından kalkmak kolay değildi. Çok şükür Zehra olimpiyatlara yetişti ama olimpiyatlarda da süre aldım. 3-4. lük maçında oynadım. Gönül isterdi oynadığım bir maçta bir de madalya almak. Olmadı umarım bir dahakine olur, umarım bir dahakine ben de olurum" diye konuştu.

Olimpiyatlar benim içimde yarım kalmış bir ukteydi diyen Kalaç, "Çünkü ben Tokyo'ya gittim. Tokyo'da kapısından döndüm. Köye giriş gününden 1 hafta 10 gün önceden gittik. Kızlar köye girerken ben uçakla Türkiye'ye döndüm. Bu benim için zaten bir ukteydi" dedi.