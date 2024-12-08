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Haberler Voleybol Yeliz Başa, ABD’ye transfer oldu

Yeliz Başa, ABD’ye transfer oldu

Türk voleybolcu Yeliz Başa, ABD Profesyonel Voleybol Ligi ekiplerinden San Diego Mojo'ya transfer oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Yeliz Başa, ABD’ye transfer oldu

Türk voleybolcu Yeliz Başa, ABD Profesyonel Voleybol Ligi ekiplerinden San Diego Mojo'ya transfer oldu. Geçen sezon Porto Riko ligi takımlarından Cangrejeras de Santurce'de forma giyen 37 yaşındaki oyuncu, yurt dışı deneyimini başka bir ülkede sürdürecek. Geçen sezon Cangrejeras de Santurce formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Yeliz, ligin en skorer, en iyi hücum eden ve en iyi pasör çaprazı ödüllerinin de sahibi olmuştu.

12 FARKLI ÜLKEDE OYNADI

Voleybolun "Evliya Çelebi"si olarak adlandırılan Yeliz Başa, Türkiye'nin yanı sıra Porto Riko, Tayland, Filipinler, İtalya, Endonezya, Arnavutluk, Vietnam, Japonya, Çekya ve Güney Kore takımlarında görev almıştı. Deneyimli oyuncu, ABD'ye transferiyle 12. farklı ülkede kariyerini sürdürecek. Yeliz Başa ayrıca Japonya, Güney Kore, Çekya, Endonezya ve Tayland'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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