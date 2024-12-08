Filede dev maç: Lider Halkbank, Arkas'a konuk oluyor

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 12. haftasında bugün Halkbank ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Biletleri 110 TL'den satışa çıkan müsabaka TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Mücadele öncesinde lider Halkbank oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. İzmir ekibi ise ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor.

HEDEF LİDERİ DEVİRMEK

İzmir ekibi, bu zorlu müsabakada rakibini mağlup ederek arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ankara ekibini yenerek 2024 yılının İzmir'deki son maçından mutlu ayrılmak istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Taraftarlarımızı bu önemli maça davet ediyoruz. Takımımızın formu oldukça iyi ve motivasyonu da yüksek. Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.