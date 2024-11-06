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Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac’ı evinde 25-15, 25-11, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 19:19
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Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

2025 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, ilk maçında Sırbistan temsilcisi Tent Obrenovac'ı evinde 25-15, 25-11, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Paul Catalin, Marco Van Zanten

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Rettke, Boskovic, Yaprak, Stevanovic, Naz, Aybüke (L), Nicoletti, Beyza

Tent Obrenovac: Rankovic, Mijatovic, Cikuc, Terrell, Sajic, Stanojevic, Gocanini (L), Jaramazovic, Krickovic, Popovic

Setler: 25-12, 25-11, 25-21

Süre: 61 dakika (19,20,22)

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