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Haberler Voleybol

Halkbank kaza istemiyor

Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank ile Alanya Belediyespor, kozlarını TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda paylaşacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Halkbank kaza istemiyor

Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank ile Alanya Belediyespor, kozlarını TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda paylaşacak. Saat 13.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Müsabakanın baş hakemliğini Koray Yılmazgil, yardımcılığını ise Erkan Sarı üstlenecek. 8 puana sahip Başkent temsilcisi, 5. haftayı 5. sırada tamamlamıştı. İki takım son olarak geçtiğimiz sezonun 23. haftasında Ankara'da karşılaşmış ve gülen taraf 3-1'lik skorla Halkbank olmuştu.

MUTLU BİTİRECEĞİZ

Çıktığı son dört müsabakanın üçünü kazanan, geçtiğimiz hafta ise Galatasaray HDI Sigorta'ya karar setinde kaybeden Halkbank, kendi evinde Alanya Belediyespor'u geçmek ve zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Başkent temsilcisinin savunmadaki önemli silahlarından biri olan Volkan Döne "Haftayı camia olarak mutlu kapatacağımıza inanıyorum" dedi.

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