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FIVB Milletler Ligi'nin Hong Kong etabı başlıyor!

Kadınlarda FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftası yarın Hong Kong'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, üçüncü haftanın ilk maçında 12 Haziran Çarşamba günü Tayland'la karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 11:35
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FIVB Milletler Ligi'nin Hong Kong etabı başlıyor!

Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta maçları yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak. Hong Kong'daki etabın ilk maçı yarın ABD ile Fransa arasında yapılacak. Filenin Sultanları bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya'yla karşılaşacak. Müsabakalar Hong Kong Coliseum'da oynanacak.

Organizasyonun ilk haftası olan Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ay-yıldızlılar, ABD etabındaki 4 maçını da kazanmayı başardı. Milliler, ligde 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor.

Filenin Sultanları'nın oynayacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar

12.00 Türkiye-Brezilya

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